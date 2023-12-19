ЕС должен отступить от этой ошибки сейчас, говорит Эрдоган.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган политически "позавидовал" Украине из-за положительного решения на саммите ЕС в Брюсселе начать переговоры о ее вступлении в союз.

Политик заявил, что организация поступит с Украиной и Молдовой аналогичным образом, как и с Анкарой, "заморозив" их заявки. Сегодняшние слова политика цитирует Reuters.

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"Предоставление им статуса кандидата не означает, что они станут членами ЕС. С ними начнется процесс, и они тоже будут в тупике. Ни одна из этих стран не является Турцией", - заявил Эрдоган журналистам после визита в Венгрию.

Лидер Турции намекнул, что Анкара является кандидатом на вступление в ЕС еще с 2005 года и больше заслуживает на этот шанс, чем Украина. По его словам, неправильно, что Турция "годами ждет" положительного решения на свой счет.

"Неправильно, что Турция, которая больше готова к вступлению в ЕС, чем некоторые страны-члены, годами ждет у дверей из-за политических препятствий", - сказал он.

По мнению Эрдогана, стратегически и экономически Турция имеет больший потенциал, поэтому уже давно завоевала свое право "быть в ЕС". "ЕС должен отступить от этой ошибки сейчас", - сказал он.

Как известно, заявка Турции в ЕС "заморожена" уже на протяжении многих лет. Беспокойство блока обусловлено несколькими причинами: "плохой" ситуацией в Турции с правами человека, вопросами региональной политики, в частности, в Восточном Средиземноморье, а также вопросом Кипра.

Орбан "против" Украины в ЕС, но промолчал на саммите из-за кофе Шольца

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, к которому ездил с визитом Эрдоган, является ярым оппонентом идеи вступления Украины в ЕС. На переговорах в Брюсселе на этот счет он ясно раскрыл свои намерения. Хотя канцлер Германии Олаф Шольц в какой-то момент выманил его из кабинета переговоров "на кофе" в разгар дискуссии об Украине (об этом заявляли СМИ после саммита), и по итогу, Орбан пропустил голосование лидеров ЕС, - позже в социальных сетях он раскритиковал это решение. Также на саммите ЕС Орбан ветировал 50 млрд евро поддержки для Украины. Сейчас в Евросоюзе уже придумали, как "подрезать ему хвост" в связи с этим.

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