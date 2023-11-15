По словам турецкого президента, его страна примет меры для того, чтобы политические и военные лидеры Израиля предстали перед международными судами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган усиливает свою критику в адрес Израиля, называя его "террористическим государством" и заявляя, что он намерен уничтожить Газу вместе со всеми ее жителями. Об этом информирует издание The Times of Israel.

В речи перед членами своей партии Эрдоган также анонсировал, что его страна примет меры для того, чтобы политические и военные лидеры Израиля предстали перед международными судами.

"Израиль реализует стратегию полного уничтожения города и его людей. Я открыто говорю, что Израиль является террористическим государством", - сказал Эрдоган.

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Турецкий лидер также называет боевиков ХАМАС "борцами сопротивления", которые пытаются защитить свои земли и людей.

Эрдоган и война в Секторе Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что прекратил контакты с Нетаньяху - премьер министром Израиля - в связи с действиями Иерусалима в Секторе Газа. По словам турецкого лидера, целью Анкары является "достижение постоянного и устойчивого мира, который облегчит ситуацию в регионе и стране".

"На данный момент у меня нет никаких контактов. Наш глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калин встречается с израильской стороной. Конечно, он также встречается с представителями Палестины и ХАМАС. Позвольте мне сказать, Нетаньяху больше никоим образом не является контактным лицом для нас. ... но это не что-то вроде полного разрыва связей, особенно в международной дипломатии", - сказал Эрдоган.

Также УНИАН сообщал, что МИД Израиля обвинил Эрдогана в поддержке террористов.

"Решение турецкого правительства вернуть посла для консультаций, пока Государство Израиль находится в самообороне, ... является еще одним шагом президента Турции на сторону террористической организации ХАМАС", – говорилось в заявлении МИД.

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