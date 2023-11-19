Риторика Эрдогана становится все более радикальной и антизападной.

Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Запад в "крестоносном имериализме" из-за позиции западных стран относительно войны Израиля и ХАМАС. Данное заявление он сделал на съезде Национального студенческого союза Турции сразу после своего возвращения из Германии.

В частности Эрдоган возмущен тем, что Запад якобы игнорирует "геноцид палестинцев" в Газе.

"Посмотрите, весь западный мир, империалистическая структура крестоносцев – вместе. Они не отличаются друг от друга. К сожалению, мы видели это во время моего визита [в Берлин] вчера вечером. Я видел это в президенте [Германии] и других. Они говорят, что нападение ХАМАС 7 октября [на Израиль] вызвало эту ситуацию. Конечно, я сказал им, что 13 тысяч детей, женщин и пожилых людей были убиты Израилем [в Газе] прямо сейчас. Почему вы не говорите об этом?" – возмущается Эрдоган.

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Турецкий лидер также рассказал, что он призвал Германию оказать содействие в вопросе освобождения палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. По словам Эрдогана, таковых около 10 тысяч.

"Германия, сделайте шаг для их выдачи, а мы приложим усилия в отношении тех [заложников], которые находятся в руках ХАМАС", - сказал он.

Президент Турции также пообещал обратится в международные инстанции по поводу "геноцида в секторе Газа".

Война в Газе и позиция Турции

Как писал УНИАН, отношения Израиля и Турции, которые и так всегда были традиционно достаточно напряженными, резко обострились после начала военной операции ЦАХАЛа в секторе Газа. На днях Эрдоган назвал Израиль "террористическим государством" и заявил, что ХАМАС – это "борцы сопротивления".

Следует отметить, что Эрдоган часто критиковал Запад и до нынешней эскалации на Ближнем Востоке. Например, он утверждал, что в войне РФ против Украины Запад занимался "только провокациями".

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