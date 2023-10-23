Там не хотят, чтобы гуманитарные усилия повлияли на миссию по ликвидации ХАМАС

Израиль не планирует прекращать огонь по сектору Газы, чтобы выполнить условие ХАМАС для освобождения взятых в плен израильтян.

Высокопоставленный израильский чиновник заявил CNN, что в Газе "не будет прекращения огня" несмотря на усилия США и Катара договориться освободить более 200 заложников, который удерживает ХАМАС.

По его словам, он не знал о призывах США отложить наземную операцию в Газе. В то же время чиновник убежден, что Израиль и Штаты хотят освободить всех заложников "как можно быстрее".

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"Но нельзя позволить гуманитарным усилиям повлиять на миссию по ликвидации ХАМАС", - подчеркнул он.

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Вашингтон пытается уговорить Тель-Авив отложить начало наземной операции, чтобы освободить заложников и доставить гуманитарную помощь в Газу.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант сказал, что эта операция должна стать последней и может длиться несколько месяцев.

Позже государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Израиль не намерен руководить Сектором Газы после завершения войны. Однако, Израиль не может постоянно находиться под угрозой террористических атак.

Вчера впервые за 20 лет Израиль нанес авиаудар по Западному берегу реки Иордан.

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