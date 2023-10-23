Израиль не намерен управлять Сектором Газа после завершения войны. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в интервью NBC.
"Мы не можем вернуться к статус-кво. Нельзя возвращаться к статус-кво, когда ХАМАС находится в таком положении с точки зрения управления Газой, чтобы повторить то, что он сделал. В то же время, как я слышал от израильтян, у них нет абсолютно никаких намерений, никакого желания самим управлять Газой", - цитирует его The Guardian.
Блинкен отметил, что Израиль не может постоянно находиться под угрозой террористических атак. "Поэтому необходимо найти что-то, что гарантировало бы, что ХАМАС не сможет сделать это снова. Но это также не приведет к возврату к израильскому управлению Газой, чего они не хотят и не собираются делать", - добавил госсекретарь Штатов.
Война на Ближнем Востоке: последние новости
Вчера в ЦАХАЛ заявили, что их танк случайно обстрелял египетский погранпост неподалеку от Сектора Газа. В Армии обороны выразили сожаления по этому поводу и пообещали расследовать произошедшее.
По данным СМИ, сейчас администрация американского президента Джо Байдена пытается уговорить Израиль отложить начало наземной операции, чтобы освободить заложников и доставить гуманитарную помощь в Сектор.
Тем временем Министр обороны Израиля Йоав Галлант сказал, что эта операция должна стать последней. По его словам, она может длиться несколько месяцев.