Необходимо найти гарантии того, что нападение на Израиль не повторится, добавил он.

Израиль не намерен управлять Сектором Газа после завершения войны. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в интервью NBC.

"Мы не можем вернуться к статус-кво. Нельзя возвращаться к статус-кво, когда ХАМАС находится в таком положении с точки зрения управления Газой, чтобы повторить то, что он сделал. В то же время, как я слышал от израильтян, у них нет абсолютно никаких намерений, никакого желания самим управлять Газой", - цитирует его The Guardian.

Блинкен отметил, что Израиль не может постоянно находиться под угрозой террористических атак. "Поэтому необходимо найти что-то, что гарантировало бы, что ХАМАС не сможет сделать это снова. Но это также не приведет к возврату к израильскому управлению Газой, чего они не хотят и не собираются делать", - добавил госсекретарь Штатов.

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Вчера в ЦАХАЛ заявили, что их танк случайно обстрелял египетский погранпост неподалеку от Сектора Газа. В Армии обороны выразили сожаления по этому поводу и пообещали расследовать произошедшее.

По данным СМИ, сейчас администрация американского президента Джо Байдена пытается уговорить Израиль отложить начало наземной операции, чтобы освободить заложников и доставить гуманитарную помощь в Сектор.

Тем временем Министр обороны Израиля Йоав Галлант сказал, что эта операция должна стать последней. По его словам, она может длиться несколько месяцев.

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