Лидер США считает, что это произошло из-за Саудовской Аравии.

Лидер США Джо Байден назвал цель атаки ХАМАС на Израиль. Как известно, террористы палестинской-исламистской группировки организовали наступление на страну утром 7 октября, убив, по ориентировочным данным, более 1400 гражданских лиц.

По словам Байдена, цель такого вероломного поступка связана со стремлением сорвать потенциальную нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Об этом лидер США заявил во время выступления, организованного в рамках сбора средств на его президентскую кампанию 20 октября, пишет Reuters.

Политик намекнул, что Саудовская Аравия хотела "признать" Израиль. В настоящее время страна не имеет официальных дипломатических отношений с Иерусалимом.

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Байден сказал, что ХАМАС знал, что он планировал сесть за стол переговоров с саудитами, чтобы обсудить это.

"Одна из причин, почему ХАМАС напал на Израиль... Они знали, что я собираюсь сесть за стол переговоров с саудитами... Угадайте что? Саудовцы хотели признать Израиль", - сказал Байден.

Потенциальная нормализация отношений между Саудовской Аравией и другими арабскими государствами была едва ли не самым главным приоритетом в деятельности действующего госсекретаря США Энтони Блинкена, пишет СМИ. Именно с этой целью он посетил Эр-Рияд (столица Саудовской Аравии) в июне 2023 года. Хотя тогда Блинкен признавал, что в ближайшее время существенного прогресса по этому вопросу не стоит ожидать.

Саудовская Аравия - государство Ближнего Востока и родина двух святейших святынь ислама, напоминает Reuters. В 2020 году она одобрила стремление соседей по Персидскому заливу (Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна) установить дипломатические отношения с Израилем. Это произошло в период Администрации бывшего лидера США Дональда Трампа.

Призыв Байдена отложить наступление на сектор Газа оказался ошибкой

Сегодня стало известно, что Белый дом официально опроверг согласие Байдена о том, что израильская армия ЦАХАЛ должна отложить наступление на сектор Газа для спасения заложников.

Речь идет о словах Байдена от 20 октября: тогда лидер США сказал "да" на соответствующий вопрос репортера. Однако, по словам представителя Белого дома Бена Лаболта, президент США ответил утвердительно только на: "Хотели бы вы видеть больше освобожденных заложников?". Первую часть о нападении ЦАХАЛ он не услышал, утверждает Белый дом.

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