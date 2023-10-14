Военная цель состоит в том, чтобы отстранить ХАМАС от военного и политического контроля над сектором Газа, утверждают израильские власти.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что наносит массированные авиаудары по объектам палестинской террористической группировки ХАМАС в секторе Газа, пишет Times of Israel.

Также в ЦАХАЛ заявили, что подготовка к "значительной наземной операции" в секторе Газа сейчас на стадии завершения. Израильская армия предупреждает, что готова "расширить наступление", в частности, путем "совместной и скоординированной атаки с воздуха, моря и земли".

"Батальоны и солдаты ЦАХАЛ развернуты по всей стране и повышают готовность к следующим этапам войны с акцентом на значительную наземную операцию", – добавляют военные.

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Председатель Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби объявил, что военная цель заключается в том, чтобы отстранить ХАМАС от военного и политического контроля над сектором Газа. В то же время он избежал ответа на вопрос о том, стремится ли Израиль вернуться к оккупации сектора Газа.

"Мы не можем сообщать врагу о надвигающемся. Мы можем сказать ХАМАС, что ему запрещено быть сувереном в Газе. ХАМАС не будет правителем, сувереном в Газе после битвы", – говорит Ханегби.

Война в Израиле - это надо знать

Палестинская террористическая группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа – одну из частей частично признанной Палестинской автономии, в минувшую субботу прибегло к массированной атаке по израильским городам, а также вторглась в южные регионы страны.

К 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) восстановила контроль над захваченными боевиками населенными пунктами. В то же время Израиль объявил о полной блокаде Газы и удвоил удары по региону.

13 октября ЦАХАЛ призвала к эвакуации всего палестинского населения. Сообщалось о возможном начале наземного вторжения в сектор Газа.

14 октября премьер - министр Беньямин Нетаньяху впервые с момента обострения конфликта посетил пострадавшие приграничные регионы. На встрече с военными он заявил, что "следующий этап [войны] приближается".

В результате конфликта более 1300 израильтян (в основном гражданские лица) погибли. Среди жертв атаки ХАМАС по крайней мере 11 украинских граждан.

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