Еще девять украинцев считают пропавшими без вести.

В Израиле до 11 возросло число погибших украинских граждан в результате террористического нападения ХАМАСа.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко. "МИД Украины может подтвердить гибель одиннадцати украинцев в Израиле", - отметил дипломат.

В то же время, как отметил спикер, еще девять граждан Украины считаются пропавшими без вести.

Видео дня

При этом, данные Министерства внутренних дел Израиля, которые есть в распоряжении УНИАН, свидетельствуют о гибели 12 украинцев и о восьми гражданах Украины, которые считают пропавшими без вести.

Напомним, ранее было известно о семи погибших украинцах в Израиле.

Ситуация в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа обстреляли Израиль из сектора Газа, а затем ворвались на израильскую территорию. Боевики убивали людей, захватывали земли, а также брали пленных и занимались грабежом. В результате атаки боевиков погибли более тысячи человек.

В Израиле была объявлена мобилизация и начало операции "железные мечи". Армия Израиля зачищала территорию от противников и мощно била по сектору Газа в ответ. Сейчас известно, что ЦАХАЛу удалось ликвидировать нескольких главарей ХАМАСа.

Вас также могут заинтересовать новости: