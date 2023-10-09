Также главный представитель Армии обороны Израиля заявил, что "военное и политическое руководство ХАМАСа обречено".

Главный представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми городами на границе с сектором Газа, сообщает The Times of Israel.

По словам Хагари, случаи столкновений между войсками и палестинскими террористами за последние несколько часов были "единичными" и в настоящее время ни в одном из городов боевых действий нет. При этом Хагари отметил, что боевики еще могут находиться на территории Израиля.

Представитель ЦАХАЛ отметил, что нарушения пограничного барьера в секторе Газа будут физически охраняться танками, которые будут поддерживаться боевыми вертолетами и беспилотниками. По его словам, армия эвакуировала 15 из 24 городов на границе и продолжит эвакуацию остальных в ближайший день.

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Также он проинформировал, что с начала боевых действий в субботу утром в сторону Израиля было выпущено около 4400 ракет. Что касается призыва резервистов, Хагари отметил, что было мобилизовано "300 000 резервистов за 48 часов".

Также Хагари заявил, что "военное и политическое руководство ХАМАСа, все его активы обречены".

Нападение ХАМАС на Израиль - что известно

Ранее в армии обороны Израиля заявляли, что война с ХАМАС занимает больше времени, чем ожидалось. В настоящее время наземные силы израильской армии продолжают зачистку пограничных с Газой территорий, пока авиация наносит удары по самой Газе. За ночь было поражено более 500 объектов ХАМАСа.

На текущий момент известно о по меньшей мере 700 погибших израильтянах и гражданах третьих стран, более сотни заложников и более чем 2 тысячах раненых.

По данным Reuters, ХАМАС несколько лет готовился к этому нападению, пытаясь отвлечь внимание израильской разведки и ввести ее в заблуждение относительно своих намерений. В то же время газета The Wall Street Journal отмечает, что спланировать вторжение в Израиль ХАМАСу помог Иран.

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