Израильский премьер впервые посетил место атаки ХАМАС.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху посетил две наиболее пострадавших в результате атаки ХАМАС пограничных общины – кибуц Беери и кибуц Кфар-Азза. Этот визит Нетаньяху стал первой поездкой на место событий с момента атаки 7 октября, которая унесла жизни более тысячи человек, пишет Times of Israel.

В офисе премьер-министра Израиля сообщили, что Нетаньяху "прошел между развалинами домов, где произошли ужасные убийства".

В X (Twitter) премьера опубликовали видео с места, на котором Нетаньяху посещает войска на пограничье. "С нашими бойцами в Секторе Газа, на передовой. Мы все готовы", – говорится в описании к видео. В ролике Нетаньяху спрашивает военных о том, готовы ли они к следующему этапу. "Следующий этап приближается", – говорит он.

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Война в Израиле - что надо знать

7 октября палестинская группировка ХАМАС, контролирующая Сектор Газа – одну из частей частично признанной Палестинской автономии, нанесла массированные удары по Израилю и вторглась в южные регионы страны. Израильские власти объявили о начале войны, а Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) определила своей целью полную ликвидацию ХАМАС.

Уже 9 октября в ЦАХАЛ заявили о восстановление контроля над захваченными пограничными городами. Израиль начал полную блокаду Газы с прекращением поставок электроэнергии и воды в регион. Удары по Сектору Газа были усилены.

13 октября, после шести дней бомбардировок, ЦАХАЛ известила ООН о необходимости эвакуации всего палестинского населения в следующие 24 часа. Сообщалось, что Израиль может быть готов начать наземное вторжение в Сектор Газа.

По последним оценкам, в результате конфликта погибли более 1300 израильтян, большинство из которых были гражданскими лицами. По информации МИД Украины, 11 украинских граждан погибли в результате террористического нападения ХАМАС.

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