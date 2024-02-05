Оружие производят по всей стране, даже в небольших городках.

В оборонной промышленности Германии растет бум, а ее предприятия осуществляют международную экспансию. Об этом свидетельствуют новые соглашения в оборонном секторе, пишет Deutsche Welle.

В частности, речь идет о покупке у (соседней с Украиной) Румынии компании Automecanica Medias, занимающейся производством и ремонтом военной автомобильной техники. Также показателен контракт на поставку новой партии узлов и компонентов для сборки сотен бронетранспортеров Fuchs 2 на специально построенном заводе в Алжире.

Отмечается, что обе новости, поступившие в конце января-начале февраля, связаны с концерном Rheinmetall из Дюссельдорфа, который благодаря поставкам бронетехники, орудий и боеприпасов для Украины стал, пожалуй, самым известным немецким производителем вооружений.

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В то же время Германия находится на пятом месте среди крупнейших экспортеров оружия в мире после США, России, Франции и Китая. А в 2023 году поставки за рубеж вооружений достигли рекордных 12,2 миллиарда евро.

По словам журналистов, военные заводы часто расположены в немецкой глубинке и являются там городоформовочными предприятиями. Например, ракеты Taurus, которые так просит Украина, производят в маленьком баварском городке. А "в старинном городе спаржи Шробенгаузен, который все больше становится еще и городом оружия", началась подготовка к выполнению многомиллиардного заказа НАТО по выпуску ракет для американской системы ПВО Patriot.

Заказ получил немецкое подразделение оборонного концерна MBDA, создавшее фирму в Шробенгаузене совместно со шведской компанией Saab Dynamics. А совладельцами MBDA, в свою очередь, являются европейский концерн Airbus, британская компания BAE Systems и итальянская Leonardo. Поэтому это общеевропейский проект.

В статье также указывают, что для европейского аэрокосмического концерна Airbus участие в MBDA является лишь одним из целого ряда военных проектов. Один из крупнейших военных заводов Airbus располагается в другом старинном баварском городке – Манхинге. Там выпускают многоцелевые истребители четвертого поколения Eurofighter Typhoon. До 2030 года предприятие обеспечено заказом на 58 машин для ВВС Германии и Испании.

Одновременно ключевые компоненты военных самолетов вскоре будут выпускать и в немецком городке Венце у границы с Нидерландами. Здесь 1 августа 2023 года был дан официальный старт строительству завода, на котором гиганты военной промышленности США Northrop Grumman и Lockheed Martin установят автоматизированную монтажную линию с новейшими американскими технологиями. Производство должно стартовать уже в 2025 году.

Авторы статьи добавляют, что известный концерн Rheinmetall производит оружие по всей Германии, имея более 60 дочерних фирм и производственных площадок. Там, в частности, изготавливают снаряды калибром 35 мм для самоходных зенитных установок Gepard, которые поставляют Украине. В большой список оборонной продукции, которую Rheinmetall поставляет Украине, входят также танки Leopard 2 и гаубицы Panzerhaubitze 2000 (PzH).

В то же время ракеты IRIS-T производит в городке Юберлинген оборонное подразделение многопрофильной компании Diehl. Такие ракеты поставляют Украине, а в этом году продадут Саудовской Аравии.

В издании подчеркивают, что бум на заказ оружия, который начался в этой области, обеспечит квалифицированной работой и высокими доходами жителей многих регионов ФРГ. И он продлиться еще долго, учитывая затяжную войну Украины с Россией.

Немецкое оружие

В начале февраля 2024 года немецкий концерн Rheinmetal сообщил о приобретении контрольного пакета акций размером 72,5% ведущего румынского производителя автотехники Automecanica Medias без разглашения стоимости.

К тому же оружейный концерн Rheinmetall планирует построить в Германии новый завод для производства боеприпасов.

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