В украинском МИД отметили, что поддерживают связь с украинцами в секторе Газы.

МИД Украины продолжает искать официальное подтверждение возможной смерти гражданки Украины во время обстрелов в Израиле.

Информация о других пострадавших украинцах пока не поступала, сообщил спикер МИД Олег Николенко. По его словам, сейчас оперативный штаб Министерства иностранных дел Украины для оказания помощи украинцам в Израиле работает в круглосуточном режиме.

За минувшие сутки украинские дипломаты разыскали одного гражданина, который пропал на юге Израиля, помогли одной семье уехать из города Ашкелон, а также нашли временное жилье для двух семей на фоне отмененных авиарейсов.

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Всего оперативный штаб обработал 80 обращений граждан. Запросы касались установления места нахождения родственников, путей выезда из зон боевых действий, поиска временного жилья, получения информации о развитии ситуации в сфере безопасности и порядке действий в контексте обеспечения собственной безопасности.

"Продолжается работа для получения официального подтверждения возможной смерти 1 гражданки Украины. Информация о других пострадавших украинцах пока не поступала", - уточнил Николенко.

Он подчеркнул, что украинское посольство находится в постоянном контакте с израильской полицией, спасательными службами, основными больницами, институтом судебной медицины Израиля.

Также дипломаты поддерживают связь и с украинцами, которые находятся в секторе Газы, разрабатывают маршруты экстренного выезда из анклава в случае наступления такой необходимости.

В МИД призвали граждан при любой критической ситуации обращаться на горячие линии посольства Украины в Израиле (+972 546 676 782) и украинского дипучреждения в г. Рамалла (+972 59 823 93 99).

"Дипломаты готовы оказывать максимальное содействие и защиту нашим гражданам. Никого не оставим на произвол судьбы", - подчеркнул спикер министерства.

Кто атаковал Израиль, и какие последствия

Как сообщал УНИАН, вторжение членов палестинского исламистского движения ХАМАС на территорию Израиля со стороны сектора Газы началось утром 7 октября параллельно с массированной ракетной атакой. Боевики вошли в несколько населенных пунктов недалеко от границы. В сети опубликовано много видео убийств израильтян и издевательств над телами жертв. По последним данным, погибли более 300 человек.

В ответ на атаку израильские власти начали операцию "Железные мечи" и наносили удары по сектору Газы и отбивали захваченные боевиками населенные пункты. Позже Кабинет безопасности правительства Израиля одобрил шаги по "уничтожению военного и правительственного потенциала" ХАМАСа и группировка "Исламский джихад". Израильская армия начала наступление. Мирных жителей сектора Газы призвали покинуть помещения и искать укрытия.

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