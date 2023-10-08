Мирных жителей Сектора Газа призвали покинуть помещение и искать укрытия.

Кабинет безопасности правительства Израиля одобрил шаги по "уничтожению военного и правительственного потенциала" палестинского исламистского движения ХАМАС и палестинской радикальной группировки "Исламский джихад" в ответ на атаки на Израиль.

Как сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию правительства, ответ Израиля приведет исламистские группировки "способность и желание угрожать и наносить ущерб гражданам Израиля на много лет вперед". Также Кабинет безопасности Израиля решил прекратить поставки электроэнергии, топлива и товаров в Сектор Газа.

"Мы вступаем в долгую и тяжелую войну . Война была навязана нам убийственной атакой ХАМАСа. Первая фаза завершается в эти годы уничтожением большей части силы, которые проникли на нашу территорию. В это же время мы начали наступление, и оно будет продолжаться без оговорок и без передышки - до тех пор, пока цель не будет достигнута. Мы восстановим безопасность граждан Израиля и одержим победу", - заявил премьер Беньямин Нетаньяху ночью 8 октября.

Перед этим израильский премьер призвал мирных жителей покинуть Сектор Газа, чтобы обезопаситься, ведь ЦАХАЛ будет наносить удары по анклаву.

"Все места, где базируется ХАМАС в этом месте зла, место все, где скрывается ХАМАС и откуда он действует, - мы превращаем в руины", - отметил Нетаньяху.

Официальный представитель израильской армии Авихай Адраи обратился к местным арабским языком. Он заявил, что мирным следует "немедленно покинуть свое место жительства", ведь ЦАХАЛ ведет операцию против ХАМАСа.

Нападение ХАМАС на Израиль

Вчера в первой половине дня стало известно, что боевики ХАМАС совершили вторжение на территорию Израиля. В Израиле есть жертвы и раненые среди мирного населения, также боевики похитили десятки людей.

Внезапное нападение террористов ХАМАС на Израиль может стать одним из крупнейших провалов израильской разведки со времен Войны Судного дня 1973 года. Провал еще более впечатляет тем, что израильские службы безопасности выделяют значительные ресурсы на мониторинг палестинского общества, в том числе ХАМАС, через информаторов, а также технологии наблюдения.

Израильские военные заявили, что Ливан нанес удары по их территории. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала в ответ. Похоже, "Хезболла" присоединилась к операции ХАМАС.

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