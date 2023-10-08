Десятки гражданских лиц и солдаты ЦАХАЛа считаются похищенными и перевезенными в Сектор Газа.

Число погибших в результате масштабной атаки террористической группировки ХАМАС на Израиль возросло до более 300 человек. Ожидается, что число жертв продолжит расти.

Об этом сообщает The Times of Israel. Отмечается, что по меньшей мере 1590 человек получили ранения. Многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, считается, что десятки гражданских лиц, а также солдаты ЦАХАЛа были похищены и доставлены в Газу.

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Ситуация в Израиле: это стоит знать

7 октября 2023 года боевики ХАМАС напали на Израиль. Они нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю – по стране выпустили более 2000 ракет.

В ответ израильская армия атаковала позиции палестинцев. Впоследствии в ЦАХАЛе рассказали о результатах ударов по сектору Газа. Известно, что израильские истребители ударили по оперативному штабу ХАМАС, который боевики использовали для осуществления ракетных атак.

Известно, что среди погибших в Израиле может быть гражданка Украины. Эту информацию проверяют.

Также во время перестрелки с боевиками ХАМАС погиб командир израильской бригады "Нахаль" полковник Йонатан Штайнберг.

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