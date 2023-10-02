Европейский Союз и Украина должны дополнительно объединить усилия для обеспечения безопасности зернового коридора.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил как на полную мощность может работать морской коридор для экспорта украинского зерна на мировые рынки без привлечения Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем по итогам неформального заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Киеве.

Глава МИД сообщил, что сегодня говорили об экспорте украинского зерна на мировые рынки, и в частности, речь шла об отношениях со странами Азии, Африки и Южной Америки. "Был очень подробный разговор на эту тему. Все прилагают усилия", - сказал Кулеба.

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"Наш сигнал очень четкий - морской коридор, по которому можно экспортировать украинское зерно в мир без привлечения России, является реальностью. Мы уже это продемонстрировали. И если сейчас Европейский Союз и Украина дополнительно объединят усилия для обеспечения безопасности этого коридора, то этот коридор может работать на полную мощность. Мы должны искать решение совместно с европейцами", - подчеркнул глава МИД.

"Мы должны искать решения, которые лишат Россию возможности шантажировать мир голодом или ценами на зерно. Мы вполне можем справиться без них, как это и было до начала полномасштабного вторжения", - сказал Кулеба.

Зерновой коридор - новости

Как сообщал УНИАН, в июле после отказа РФ продолжать действие "зернового соглашения", президент Владимир Зеленский предупредил, что экспорт продовольствия Черным морем будут продолжать без участия страны-агрессора.

В августе ВМС ВСУ объявили об открытии временного маршрута, которым могут воспользоваться гражданские суда, в первую очередь те, что находятся в портах Большой Одессы с 2022 года и не смогли выйти в море из-за военной агрессии РФ.

Временным зерновым коридором начали заходить примерно в 10 раз более крупные суда, чем неделю-полторы назад. С начала работы этого альтернативного маршрута фрахт в украинских морских портах подешевел на 30-40%.

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