Количественный и качественный состав российского "миротворческого" контингента не сыграет решающую роль в войне в Украине, но удар по Днестровскому мосту дает поводы для волнения.

Группировка российских войск в непризнанном Приднестровье не сыграет весомую роль в войне, которую Россия развязала в Украине.

Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев в интервью OBOZREVATEL.

"Если мы исходим из количественного и качественного состава вооруженных сил Российской Федерации, которые под маской миротворческого подразделения находятся на территории непризнанной республики, то в принципе их не так много. Существенно влиять на ход российско-украинской войны они не могут", - констатировал эксперт.

В то же время Селезнев отметил, что эти "российские миротворцы" могут создать определенное напряжение в смысле того, что украинский Генштаб будет вынужден направлять в этот район дополнительные силы для блокирования любых агрессивных действий со стороны Приднестровья.

Эксперт отметил, что в контексте обострения ситуации фактически на украинско-молдавской границе следует рассматривать ракетные удары по железнодорожному мосту в районе залива. Они направлены на то, чтобы максимально усложнить логистику для украинской армии. Эксперт подчеркнул, что есть причины для волнения.

"Но я смотрю на карту и понимаю, что технически возможностей проведения морского и воздушного десанта, чтобы блокировать наши подразделения в районе Одессы, чтобы потом русская армия могла продвигаться в сторону Приднестровья, фактически нет. Потому что ракетный крейсер "Москва" уничтожен, система ПВО, которая могла бы работать как зонт для прикрытия действий морской группы российских кораблей и подводных лодок, уничтожена. Других вариантов прикрыть действия этой группировки у России нет. Хотя, безусловно, 20 кораблей и подводных лодок – это достаточно серьезная сила", - подчеркнул он.

В то же время Селезнев отметил, что пока не готов говорить о том, в каком состоянии находятся два больших десантных корабля, которые получили повреждения во время украинской атаки на большой десантный корабль "Саратов" в бухте Бердянска.

"Была информация о том, что они в ремонте. Починили или нет, пока не известно. Но в любом случае благодаря помощи наших западных партнеров самолеты-разведчики постоянно смотрят небо и море на траверсе Крыма. Любые перемещения русских кораблей не будет тайной. Исключение составляют лишь подводные лодки класса "Варшавянка". Они могут втайне перемещаться. Это самое большое зло, они имеют "Калибры" – по 4 на каждой", - отметил эксперт.

Он добавил, что сейчас трудно говорить о том, как с ними бороться. Единственный очевидный вариант – отслеживать их в бухтах Севастополя и накрывать туда.

"Ждем соответствующие ракеты от наших западных партнеров, которые будут позволять уничтожать подводные лодки в бухтах", - добавил он.

Эскалация в Приднестровье: что известно

Как сообщал УНИАН, по информации Главного управления разведки Минобороны, 25 апреля спецслужбы Российской Федерации организовали провокацию со взрывами в столице непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" (ПМР).

Ранее в РФ заявили, что во время 2-го этапа "спецоперации" российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом, который позволит создать сухопутный коридор в Крым и контроль над югом Украины, что даст "ВС РФ еще один выход в Приднестровье, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".

МИД Украины осуждает попытки втянуть Приднестровский регион Молдовы в войну, развязанную Россией против Украины. По данным Генштаба ВСУ, российские войска, которые находятся на территории Приднестровского региона Молдовы, приведены в полную боевую готовность.

Накануне украинская разведка сообщала, что войска РФ хотят осуществить ракетный удар по Приднестровью.

1 мая стало известно, что РФ готовит провокации в "ПМР" на майские праздники, а местные жители непризнанной республики начали бежать в Украину.

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