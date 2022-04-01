Кроме того, программа "ВНЖ в обмен на инвестиции" также полностью закрывается.

Сейм Латвии предварительно поддержал временный запрет на выдачу ВНЖ гражданам России и Беларуси.

Латвийский парламент утвердил в первом чтении поправки к Закону "Об иммиграции", касающиеся пребывания в Латвии иностранцев - в первую очередь, граждан России и Беларуси, пишет Delfi.

Кроме того, программа "ВНЖ в обмен на инвестиции" также полностью закрывается.

Отмечается, что поправки в Иммиграционный закон будут внесены в срочном порядке в двух парламентских чтениях. Перед вторым чтением депутаты могут еще подавать поправки до 14:00 понедельника, 4 апреля. Предполагается, что окончательно закон будет утвержден уже 7 апреля.

Выдавать ВНЖ запретят более чем на год

В нынешней редакции законопроекта говорится, что выдача первичных разрешений на временное проживание гражданам России и Беларуси прекращается до 30 июня 2023 - за исключением определенных случаев.

При этом если иностранные граждане действовали вопреки интересам Латвии, прославляли, отрицали или оправдывали геноцид, военные преступления, преступления против мира и человечества, это может служить причиной для принятия решения о запрете на пребывание в Латвии даже при наличии ВНЖ.

Исключения: кто сможет получить ВНЖ в Латвии

Запрашивать временный вид на жительство смогут россияне и белорусы при следующих условиях:

на срок не более года в связи с устройством на работу, предусмотренным законодательством ЕС или необходимостью трудоустройства таких работников на предприятии, в котором минимум 51% капитала принадлежит гражданам или юридическим лицам стран Организации экономического сотрудничества и развития и которые переносят свою деятельность в Латвию из России или Беларуси. До 3 мая критерии, по которым таким работникам будут выдаваться разрешения, еще предстоит установить Кабинету министров;

на срок не более года в случае участия в проекте научного сотрудничества или учебы / учебной практики, указанной в правовых актах ЕС. До 3 мая критерии еще предстоит установить Кабинету министров, а Служба государственной безопасности будет проверять информацию о кандидатах;

на время, на которое иностранцу предоставлен альтернативный статус в установленном Законом об убежище порядке;

на срок, на который иностранцу предоставлена ​​временная защита в соответствии с Законом об убежище;

на период, на который над иностранцем установлена ​​опека или попечительство или на который он сам назначен опекуном или попечителем гражданина либо негражданина Латвии. В случае установления опеки вид на жительство выдается на срок не более пяти лет;

на срок до даты вступления в законную силу решения суда о расторжении брака и определения места жительства ребенка или до даты выдачи свидетельства о расторжении брака, но не дольше, чем на один год, если в браке рожден ребенок, являющийся гражданином или негражданином Латвии;

на срок не более одного года, если органы досудебного расследования или суд требуют от иностранца пребывания в Латвии до завершения расследования уголовного дела или суда;

на срок не более пяти лет, если иностранец при выезде в другое государство утратил статус постоянного жителя ЕС в Латвии и запрашивает вид на жительство не позднее трех лет после выезда;

на срок не более пяти лет, если иностранец имеет действующий вид на жительство постоянного жителя ЕС, выданный в другой стране Союза, и нет оснований запрашивать временный вид на жительство в соответствии с какой-либо нормой этих ограничений.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил об остановке выдачи вида на жительство для граждан России.

В свою очередь Франция с 1 апреля 2022 года возобновляет выдачу россиянам всех типов виз, включая туристические, без ограничений, связанных с COVID-19.

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