Предыдущая их встреча так и не состоялась, хотя и была запланирована.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, где на этой неделе стартует сессия Генассамблеи ООН. Как сообщили изданию The Guardian два источника в бразильском правительстве, встреча состоится в среду.

"Лула раздражал некоторых западных лидеров, которые поддерживают борьбу Украины против России, своим отказом стать на однозначную сторону в войне", – отмечает издание.

The Guardian напоминает, что Лула пытался позиционировать себя как потенциального мирного посредника между Москвой и Киевом, утверждая, что некоторые страны должны оставаться "нейтральными", если мы хотим достичь мира.

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Позиция Бразилии относительно войны в Украине - что известно

Как писал УНИАН, в начале сентября Лула да Силва заявил, что Бразилия не будет выполнять ордер Международного уголовного суда по аресту Владимира Путина. Уже на следующий день он отказался от своих слов.

В августе Лула заявил, что ни Россия, ни Украина не хотят мира. На это заявление жестко отреагировал Владимир Зеленский.

В мае оба - Зеленьский и Силва – побывали на саммите "Большой семерки" в Японии, но так и не провели двустороннюю встречу. После этого Силва сделал заявление, в котором фактически признался, что обиделся на Зеленского, который его проигнорировал.

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