Возможен новый этап войны России против Украины, полагают американские аналитики.

Новая встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко, вероятно, является частью усилий противника, направленных на создание информационных условий для нового этапа войны против Украины.

В частности, запланированный визит Путина в Беларусь в понедельник, 19 декабря, и уже состоявшаяся поездка главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в Минск могут предвещать новые наступательные операции против украинского государства, сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).

По его данным, Украине в ближайшем будущем грозят вражеские наступательные операции.

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"Взятые вместе встреча Путина с российским командованием, …визит Шойгу (в Беларусь - Ред.) и встреча Путина и Лукашенко свидетельствуют о новом этапе в представлении, планировании и ведении войны и могут предвещать возобновление наступательных операций против Украины в ближайшие месяцы", - полагают аналитики.

Напомним, в начале декабря Сергей Шойгу приезжал к Александру Лукашенко. Советник Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович говорил, что глава Минобороны РФ, в частности, хотел договориться о передаче вооружения и военной техники.

12 декабря стало известно, что Владимир Путин отправился в штаб оккупационной армии, которая воюет против Украины. Российский президент также провел персональные встречи с командующими и заслушал доклады о ходе войны.

Что известно о новой встрече Путина с Лукашенко

В Минске 19 декабря запланирована встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко.

По мнению советника главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаила Подоляка, президент РФ будет подталкивать своего пособника к наступлению.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали, что по состоянию на 17 декабря Беларусь не была готова к полноценному участию в наземной операции против украинского государства.

В этот же день в ГУР сообщили, что Россия не готова к новому полномасштабному наступлению на Украину.

Следует отметить, что 24 февраля Беларусь разрешила РФ совершить полномасштабное вторжение в Украину со своей территории.

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