Меры всего заняли неделю.

Проверка боевой готовности армии Беларуси завершилась 19 декабря. Меры проводились по поручению Александра Лукашенко.

При этом указано, что руководил проверкой боеготовности беларуской армии госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.

"В Вооруженных Силах завершились мероприятия по проверке боевой готовности, проводимые под руководством Государственного секретаря Совета Безопасности Александра Вольфовича по поручению Президента Республики Беларусь – главнокомандующего Вооруженными Силами Александра Лукашенко", - говорится в сообщении пресс-службы минобороны страны.

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Подробности и результаты проверки пока не сообщались.

Стоит отметить, что именно сегодня ожидается визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Минск. Отмечается, что глава Кремля попытается заставить Беларусь вступить в наземную операцию против Украины.

Наступлене на Украину из Беларуси - что известно

13 декабря Александр Лукашенко объявил о проверке боевой готовности войск. Беларуские военные развернули технику и проверяли ее мощности, а также проходили армейские сборы.

В Генштабе ВСУ не исключили, что Минск готовится к войне против Украины. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов отметил, что на территории Беларуси с середины октября наращивают российский контингент.

19 декабря секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович оправдался за проверку боеготовности армии. Он заявил, что соседние страны "вооружаются и милитаризируются" из-за войны в Украине, что якобы угрожает Минску.

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