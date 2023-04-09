Отмечается, что в ходе визита развеялась иллюзия о китайском посредничестве.

В ходе трехдневного визита президента Эммануэля Макрона и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Китай главными были две темы - война в Украине и отношения между Европой и Пекином. Серьезного прорыва ни в одном из вопросов не удалось достигнуть.

Французское издание Le Monde пишет, что по украинскому вопросу Елисейский дворец не ожидал серьезного прогресса и не добился его. После визита президента Си Цзиньпина в Москву Париж понял, что Китай не осудит российскую войну против Украины. Иллюзия китайского посредничества также развеялась. С другой стороны, важно было подчеркнуть риски, связанные с решением о поставках оружия в Россию, которые втянули бы Китай в войну.

При этом журналисты напомнили, что Си Цзиньпину выступал за мир, но не созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, китайский лидер столкнулся с противоречиями, отказавшись осудить возможное размещение ядерного оружия в Беларуси в то время, как официально высказался против угрозы и применения ядерного оружия.

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Отмечается, что Китай предпочитает вести двусторонние отношения с государствами, а не с наднациональным образованием. Речь идет о Европейском союзе, который не является отдельным государством

После 20-го съезда Коммунистической партии Китая китайский номер один сосредоточил больше власти, чем когда-либо, и не скрывает своего стремления изменить международный порядок. Если Эммануэль Макрон несмотря на свои прошлые неудачи с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным думал, что сможет очаровать китайского президента.

Ставки этой поездки на самом деле выходили далеко за рамки личных отношений двух лидеров. Как показал недавний дипломатический успех Пекина в отношениях с Ираном и Саудовской Аравией, Китай является важным игроком в изменяющейся глобальной среде.

Евросоюз, не отказываясь от союза с США, тоже хочет самоутвердиться в этом контексте и начинает находить для этого средства. Несмотря на дискомфорт и отсутствие конкретных результатов, Макрон и фон дер Ляйен были правы, когда вместе возобновили важный диалог с Китаем.

Визит Макрона и фон дер Ляйен в Китай - что известно

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен отправились с официальным визитом в Китай. Главной темой поездки должны были стать переговоры по российскому полномасштабному вторжению в Украину. Французский политик призвал Си Цзиньпиня привести Москву в чувство.

В свою очередь лидер Китая снова говорил лишь о необходимости мирного диалога, уважения интересов сторон и соблюдении правил ведения войны.

В то же время Франция и Китай достигли определенных договоренностей о развитии сотрудничества в военной сфере.

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