Трехдневный визит Макрона в Китай не обошелся без конкретных договоренностей.

Франция и Китай достигли определенных договоренностей о развитии сотрудничества в военной сфере. Это стало одним из итогов визита в Пекин французского президента Эммануэля Макрона.

Так, в совместной декларации Франции и Китая по итогам визита сказано, что Южный театр Народно-освободительной армии Китая, который отвечает за Южно-Китайское море, будет "углублять диалог" с Азиатско-Тихоокеанским командованием французских сил.

В комментарии для Politico, неназванный представитель администрации французского президента заявил, что речь идет о договоренностях об "уважении морского права" и не более того.

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"У нас есть военно-морской флот, который патрулирует регион, Тихий океан и Южно-Китайское море… Это означает прохождение судов, которые должны уважать морское право, уважать границы, а также свободу судоходства. Вот что мы имеем в виду", — сказал чиновник, не уполномоченный выступать публично.

Визит Макрона в Китай и проблема Южно-Китайского моря

В течение трех последних дней президент Франции находится с официальным визитом в Китае. Основной темой визита заявлены переговоры по теме урегулирования российско-украинской войны. В частности Макрон призвал Си Цзиньпиня привести Россию в чувство.

Однако в своих публичных заявлениях китайский лидер ограничился общими формулировками о необходимости мирного диалога, уважения интересов всех сторон и соблюдении правил ведения войны. По мнению сторонних наблюдателей, Макрону не удалось переубедить Си Цзиньпиня, и тот по-прежнему считает Украину собственностью России.

Сам визит французского лидера в Пекин проходит на фоне очередного витка напряженности в отношениях между США и Китаем, в том числе из-за Тайваня и активных попыток Пекина взять под свой контроль Южно-Китайское море, с чем не согласны соседи Китая и Вашингтон. Американские военные корабли регулярно проходят через акватории, которые Китай в одностороннем порядке объявил своими территориальными водами.

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