Визит Байдена в Польшу ожидается очень важным и знаковым в преддверии годовщины нападения РФ на Украину.

В ходе своего визита в Польшу на следующей неделе, президент США Джо Байден выступит с обращением к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил спикер Совбеза США Джон Кирби.

"Вы услышите в речи президента сообщения, которые, безусловно, найдут отклик у американского народа, безусловно, найдут отклик у наших союзников и партнеров, без сомнения, найдут отклик у польского народа, который так много сделал и продолжает делать. И я — я подозреваю, что вы — вы услышите, как он обращается к господину Путину, а также к русскому народу", – заявил Кирби.

Также спикер опроверг слухи, что США могут снизить объемы поддержки Украины и других своих партнеров в Европе. По его словам, противниками помощи являются лишь некоторые республиканцы Палаты представителей.

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"Это не то, как это видит президент [Байден]. (...) Если вы поговорите с руководством Палаты представителей, вы этого не услышите. И вы, конечно, не услышите этого от демократов. И вы не слышите этого в Сенате", – заверил Кирби.

По словам спикера, в американском парламенте сохраняется двухпартийная поддержка позиции, что Украине нужно помогать и далее.

"Мы все делаем это вместе. И поддержка Конгресса действительно была экстраординарной. И президент надеется на продолжение этой поддержки", – отметил Кирби.

Визит Байдена в Польшу

На прошлой неделе Белый дом анонсировал визит Байдена в Польщу 20-22 февраля. Основная тема визита – война в Украине и противодействие российской агрессии.

Известно, что Байден привезет в Польшу "подарки" для Украины – объявит о новом пакете военной помощи. Учитывая контекст, вероятно, это будет один из крупнейших пакетов.

По данным СМИ, Зеленский приедет в Польшу, чтобы встретиться с Байденом. Ни в Киеве, ни в Вашингтоне эту информацию не подтверждают. Но выглядит маловероятным, что Байден, находясь в Польше на годовщину вторжения РФ в Украину и посвятив визит этой войне, не встретится с Зеленским.

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