Байден посетит Польшу 20 февраля.

Президент США Джо Байден в Польше подчеркнет, что США будут поддерживать борьбу Украины против агрессии России "столько, сколько нужно", заявил во время брифинга координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

На вопрос, собирается ли Байден объявить о новом пакете военной помощи Украине, когда приедет в Польшу, Кирби ответил намеками: "Президент ясно даст понять, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно".

Кирби добавил, что оставит эту конкретику самому Байдену. "Я не буду опережать его слов. Конечно, я оставлю всю конкретику президенту США", - сказал он.

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Байден едет в Польшу - что известно

Накануне Белый дом официально подтвердил, что американский глава намерен в ближайшее время посетить Польшу. Отдельно западная пресса писала, что президент США анонсирует новый пакет военной помощи Украине.

По этому поводу польская делегация даже посещала Вашингтон. Впрочем, никакой конкретики на этот счет ни одна из стран не давала.

Также СМИ распространяли слухи о якобы запланированной встрече Байдена с Зеленским, однако украинский президент заявил, что его никто не приглашал.

Приезд Байдена в Польшу состоится накануне годовщины вторжение РФ в Украину.

Военная помощь от Запада - ключевое

Германия после многомесячных дебатов с союзниками одобрила поставку и реэкспорт Украине боевых танков Leopard. Таким образом, Польша и другие европейские государства смогут поставить украинским военным немецкую бронетехнику.

Вслед за Германией о передаче боевых танков - модернизированных Abrams - сообщил американский глава Джо Байден. Однако из-за сложной логистики и ограниченных запасов техники поставки задержатся, по разным подсчетам, до нескольких месяцев.

Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ВСУ надо до 500 танков для активного продвижения вперед.

Запад, в свою очередь, начал активное обсуждение передачи Украине боевой авиации. В Париже уже с осторожностью допустили, что среди вариантов, в частности, французские истребители.

27 января также стало известно о передаче Германией ракет к уже имеющемуся у ВСУ противовоздушному комплексу Iris-T.

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