Белый дом официально подтвердил визит Байдена в Польшу и раскрыл детали.

Президент США Джо Байден посетит Польшу с рабочим визитом 20-22 февраля. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер на брифинге для прессы.

Планируется встреча с президентом Польши Анджеем Дудой и лидерами других стран региона. Также Байден выступит с речью, посвященной годовщине российского вторжения в Украину.

"Он хочет поговорить о важности решимости и единства международного сообщества в поддержке Украины в течение года", — добавил спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

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По словам Кирби, Байден пошлет Украине сигнал о постоянной поддержке со стороны США.

"Мы знаем, что следующие недели и месяцы будут трудными и критическими, особенно для их собственных сил, и Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать их", — сказал спикер.

Визит Байдена в Польшу

О планах Байдена посетить Польшу накануне годовщины российского вторжения в Украину стало известно еще в январе. Также, по данным СМИ, к этому визиту могут приурочить выделение Украине нового пакета военной помощи.

Поскольку приезд Байдена в Украину исключен по соображениям безопасности, в ходе визита в Польшу он может провести там встречу с Владимиром Зеленским. По данным СМИ, на этой встрече Зеленский представит Байдену свой мирный план из 10 пунктов.

В начале февраля власти Польши официально подтвердили, что Байден действительно планирует скорый визит в эту страну.

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