Встреча президентов может состояться в Варшаве или Жешуве.

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой США Джо Байденом в Польше.

О вероятном визите в Польшу и предстоящей встрече пишет издание Dziennik Gazeta Prawna.

Польская сторона не комментирует сообщения о планируемом визите, ссылаясь на соображения безопасности. Однако, как утверждают источники DGP в Украине, "дипломатическая инициатива" Зеленского может быть представлена в Польше и на форуме ООН.

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Встреча президентов может состояться в Варшаве или Жешуве.

Президент США намерен посетить Польшу перед годовщиной вторжения России в Украину, с 20 по 22 февраля.

Слухи о встрече Байдена и Зеленского в Польше – что известно

В конце января NBC сообщал, что Байден намерен посетить Польшу 24 февраля – в годовщину вторжения России в Украину. В этом же контексте американские чиновники обсуждали объявление еще одного пакета помощи Украине.

Президент США Джо Байден намерен посетить Польшу в ближайшее время, подтвердили в МИД Польши в комментарии журналистам.

Президент США Джо Байден в Польше подчеркнет, что США будут поддерживать борьбу Украины против агрессии России "столько, сколько нужно", заявил во время брифинга координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

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