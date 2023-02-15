Президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой США Джо Байденом в Польше.
О вероятном визите в Польшу и предстоящей встрече пишет издание Dziennik Gazeta Prawna.
Польская сторона не комментирует сообщения о планируемом визите, ссылаясь на соображения безопасности. Однако, как утверждают источники DGP в Украине, "дипломатическая инициатива" Зеленского может быть представлена в Польше и на форуме ООН.
Встреча президентов может состояться в Варшаве или Жешуве.
Президент США намерен посетить Польшу перед годовщиной вторжения России в Украину, с 20 по 22 февраля.
Слухи о встрече Байдена и Зеленского в Польше – что известно
В конце января NBC сообщал, что Байден намерен посетить Польшу 24 февраля – в годовщину вторжения России в Украину. В этом же контексте американские чиновники обсуждали объявление еще одного пакета помощи Украине.
Президент США Джо Байден намерен посетить Польшу в ближайшее время, подтвердили в МИД Польши в комментарии журналистам.
Президент США Джо Байден в Польше подчеркнет, что США будут поддерживать борьбу Украины против агрессии России "столько, сколько нужно", заявил во время брифинга координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.