Такую возможность президент Еврокомиссии использовала во время своего обращения в Европарламенте.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его недавнюю поездку в РФ, пишет Politico.

"Две недели назад европейский премьер-министр посетил Москву. Эта мирная миссия была ничем иным, как миссией умиротворения", - заявила она во время своей речи перед депутатами Европарламента.

Фон дер Ляйен не назвала имя венгерского премьер-министра, однако посол Венгрии Балинт Одор находился в зале, поэтому камера была направлена на него, когда Европарламент аплодировал заявлениям президента.

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"Россия делает ставку на Европу, Запад становится мягким, и некоторые в Европе подыгрывают ей. Европа будет с Украиной столько, сколько потребуется", - заверила она во время аплодисментов евродепутатов.

Визит Орбана в Москву - что известно

Как писал УНИАН, 5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву после своего визита в Киев.

"Миротворческая миссия продолжается. Вторая остановка - Москва", - написал Орбан.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что встреча с Путиным была "особенной", заявив, что "Венгрия скоро станет единственной страной в Европе, которая сможет вести диалог и с Россией, и с Украиной".

Также сообщалось, что Виктор Орбан написал главам ЕС непубличное письмо относительно разговора с Путиным.

"Президент России был удивлен тем, что президент Украины отверг временное прекращение огня. По словам президента России, они готовы рассмотреть любое предложение о прекращении огня, которое не будет служить скрытой передислокации и перегруппировке украинских сил", - говорится в письме.

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