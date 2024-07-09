Кремлевский правитель убежден, что время на его стороне.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главам стран-членов Европейского Союза непубличное письмо по итогам визитов в Украину и Россию.

Об этом сообщает российский расследовательский проект "Система" со ссылкой на европейских чиновников, говоривших на условиях анонимности. 5 июля венгерский премьер отправил из Азербайджана письмо, в котором объяснил, что поехал в Киев и Москву, чтобы "узнать позиции сторон".

По словам Орбана, в Москве верят, что время на их стороне. Путин не говорил о потерях российской оккупационной армии, однако уверял, что Украина якобы ежемесячно теряет около 40-50 тысяч военнослужащих.

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"Президент России был удивлен тем, что президент Украины отверг временное прекращение огня. По словам президента России, они готовы рассмотреть любое предложение о прекращении огня, которое не послужит скрытой передислокации и перегруппировке украинских сил", - говорится в письме.

Премьер Венгрии пишет, что и Киев, и Москва готовы к переговорам только при условии участия обеих сторон. Также Путин убеждал его в актуальности "стамбульских договоренностей", однако не стал отвечать на вопрос об отношении к формуле мира президента Украины и саммиту в Швейцарии.

Орбан призвал Европу "проявить инициативу", поскольку в Соединенных Штатах Америки сейчас все заняты подготовкой к президентским выборам. "Если мы не сможем сдержать или остановить этот процесс, то в ближайшие два месяца мы станем свидетелями более драматичных потерь и военных событий на передовой, чем когда-либо прежде", - добавил он.

Поездка Орбана в Киев и Москву

Как сообщал УНИАН, 2 июля премьер Венгрии прибыл в Киев, это был его первый за 12 лет визит в столицу Украины. После встречи с Владимиром Зеленским он заявил, что украинцам стоит подумать о прекращении огня и начале переговоров.

Уже 5 июля он сообщил, что прибыл в Москву с "миротворческой миссией". После переговоров с Путиным Орбан сказал, что тот "не может проиграть". По его словам, обе стороны заявили, что перемирие будет использовано противником для подготовки к продолжению войны.

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