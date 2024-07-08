Орбан: Путин отказался от перемирия в Украине, он не может проиграть

В то же время Орбан отметил, что обе стороны имеют одинаковые позиции по перемирию.

Правитель России Владимир Путин отверг предложение о перемирии в Украине, поскольку это будет выгодно ВСУ.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью BILD по итогам переговоров с российским диктатором и украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Что будет на фронте в следующие 2-3 месяца до выборов в США? Станет намного хуже. Там больше оружия, и россияне настроены решительно. Энергия конфронтации и количество жертв станут еще хуже, чем за последние семь месяцев. Хотя они и так были ужасными и раньше. То, что будет впереди, гораздо хуже, чем мы думаем. Обе стороны вкладывают в это большие усилия. Даже украинцы стали более оптимистичными, потому что получили много качественного оружия. Так что главный аргумент - это человеческие жертвы. Это важнейшая моральная мотивация. Но в то же время есть и интересы Европы. Потому что то, что происходит очень плохо для нас", - сказал Орбан.

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При этом скандальный венгерский политик назвал Россию виновной во вторжении в Украину. В то же время он достаточно осторожно упомянул об ответственности Москвы за эту войну.

"Ситуация очевидна. Путин и Россия начали вторжение в Украину. Но я не хочу измерять кто за что ответственен. Моя задача - сосредоточиться на том, как достичь мира. Я поставил главам обоих государств и правительств вопрос: есть ли возможность согласовать ограниченное по времени перемирие, которое ускорит переговоры о мире? А уже потом идти от перемирия. Потому что сейчас все думают наоборот. Сначала заключить мирное соглашение, а потом опустить оружие. Оба не уверены. И украинцы, и россияне ответили то же, что и Вы: что перемирие в пользу противника, поскольку за это время он сможет перестроиться и подготовиться к продолжению войны", - сказал Орбан.

Венгерский премьер заявил, что у Путина "есть четкое представление о том, что будет происходить, и как Россия победит".

"Путин не может проиграть, это очень логично. Если смотреть на солдат, оружие и технологии, которые используют в войне, то победить Россию - такую мысль трудно даже представить. Вероятность того, можно ли вообще победить Россию, невозможно просчитать", - заявил Орбан.

Международные визиты Орбана

2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Киев и Будапешт могут заключить документ о регулировании совместных отношений.

Далее Орбан улетел в Москву. В начале переговоров Владимир Путин заявил, что Орбан прибыл в Москву, "не только как наш давний партнер, но и как председатель Совета ЕС", и предложил венгерскому премьеру обсудить ситуацию в Украине.

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