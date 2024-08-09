Он уверяет, что Харрис не сможет закончить войну в Украине.

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обещает закончить войну в Украине еще до того, как примет присягу.

В интервью Breitbart News политик сказал, что знает обоих президентов и верит в способность договориться о мире. "Я знаю обоих глав стран. Я очень хорошо знаю президента Путина. Я хочу, чтобы смерть остановилась. Есть смерть и есть разрушение. Они разрушают всю ткань определенной части мира. Я хочу, чтобы это было предметом переговоров и чтобы это было сделано", - добавил Трамп.

Он уверяет, что вице-президент Камала Харрис будет "продолжать" войну, вкладывая деньги американских налогоплательщиков в Украину, а ее бездействие втянет мир в глобальную войну, в которой погибнут миллионы людей.

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"Она вообще не справится с этим. Я не думаю, что она что-то сделает. Я думаю, что это просто продолжится, и миллионы людей погибнут. Это может перерасти в мировую войну. Она не способна это сделать. Я хочу это сделать. У меня всегда были очень хорошие отношения с обоими мужчинами, и я считаю, что нахожусь в очень хорошем положении", - заявил политик.

Трамп надеется, что в случае победы договорится о "мирном соглашении", которое положит конец войне, в период между выборами 5 ноября и инаугурацией 20 января 2025 года.

Выборы в США

Как сообщал УНИАН, Камала Харрис и Дональд Трамп наконец согласовали детали проведения президентских дебатов. Они состоятся 10 сентября на ABC News.

Обсуждение второго тура дебатов привело к скандалу, поскольку Трамп хотел провести их на Fox News. Кроме того, он жестко оскорбил Харрис, заявив, что ей якобы не хватает "умственных способностей" для участия в дебатах.

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