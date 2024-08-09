Местом проведения станет телеканал ABC.

Кандидаты в президенты США вице-президент Камала Харрис и экс-глава страны Дональд Трамп наконец договорились о проведении дебатов.

Местом проведения станет телеканал ABC, о чем он сообщил в соцсети Х. Дебаты пройдут 10 сентября.

"ABC News проведет дебаты кандидатов в президенты, которые соответствуют требованиям, 10 сентября на ABC. Вице-президент Харрис и бывший президент Трамп подтвердили, что примут участие в дебатах на ABC", - отмечается в твите.

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Как сообщал УНИАН, Харрис минимально, но стабильно опережает Дональда Трампа по симпатиям избирателей. Это подтвердил и новый социологический опрос, проведенный по заказу CBS News.

Трамп согласился провести дебаты с Камалой Харрис после того, как она заявила, что "готова" принять его вызов.

Недавно Харрис приняла решение относительно кандидата в вице-президенты. Речь идет о губернаторе Миннесоты Тиме Уолзе.

Politico считает, что Трамп и Харрис могут удивить Украину. Хотя оба кандидата ранее обозначили свою стратегию относительно войны в Украине, на самом деле, публичные заявления и Дональда Трампа, и Камалы Харрис не обязательно отражают то, как они действительно будут действовать.

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