Между США и Украиной уже произошли исторические изменения, подчеркнул руководитель Офиса президента.

Выборы в Соединенных Штатах Америки – это дело американского народа. Но для Украины очень важно, чтобы оба штаба, оба кандидата в президенты и люди вокруг них четко понимали, что происходит в Украине.

Об этом в интервью "Европейской правде" сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он также отметил, что очень важно, "чтобы у обоих кандидатов действительно был план украинской победы и была стратегия именно победы".

Ермак подтвердил, что во время разговора с президентом Зеленским Трамп сказал ему не слушать заявлений о готовности уступить российскому диктатору Путину.

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"Да, он это сказал. Что не надо обращать внимание на фейк-ньюз, которые появляются об этом. Что он четко понимает, что это за война, и что Америка поддерживала и будет поддерживать Украину. И это очень важно", – добавил он.

В то же время руководитель Офиса президента отметил, что хотя Трампа приглашали приехать в Украину, такой визит во время кампании осуществить "будет трудно". На уточняющий вопрос о том, может ли он приехать в случае победы еще до инаугурации, Ермак сказал, что "здесь шансов больше".

"Это касается любого кандидата, который победит. Мне кажется, и для этого есть аргументы, что поддержка Украины – это самая успешная американская инвестиция за последние годы", – продолжил он.

Что касается кандидатов в вице-президенты Тима Волза (кандидат демократки Камалы Харрис) и Джей Ди Венса (кандидат республиканца Дональда Трампа), то Украина понимает, что "это разные люди, но нам надо работать, нам надо менять эту позицию".

"И то, что я видел в медиа в последние дни, свидетельствует, что даже риторика Джей Ди Вэнса меняется. Я, честно говоря, не верю, что когда-нибудь в Соединенных Штатах может быть президент, который бы не понимал, что такое Россия, и который бы на идеологическом уровне не был настроен по поддержке Украины. Сейчас между США и Украиной уже произошли исторические изменения. Мы стали партнерами, действительно, у нас очень мощные союзнические отношения. И я не верю в то, что любой следующий президент Соединенных Штатов будет настроен иначе", – констатировал Андрей Ермак.

Выборы в США и Украина

Кандидат в вице-президенты от Демократической партии Тим Уолз, которого выбрала Камала Харрис, встал на поддержку Украины с первых дней полномасштабного вторжения России. Он проводил встречи, связанные с Украиной, а в 2024 году посетил посольство Украины в Вашингтоне, встретился с послом Оксаной Маркаровой, где подписал Письмо о взаимопонимании по сотрудничеству в аграрной сфере между штатом Миннесота и Черниговской областью.

В свою очередь, кандидат от Республиканской партии Джей Ди Вэнс выступал против помощи Украине. Он говорил, что Соединенные Штаты не имеют индустриальной способности произвести достаточно оружия, необходимого Украине для победы.

Ранее Time проанализировало, чего можно ждать от возможного альянса Зеленского и Камалы Харрис в случае ее победы на выборах. Отмечалось, что их отношения "никогда не были особо теплыми".

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