Иранские ядерные инспекторы обнаружили уран, обогащенный до 84% чистоты.

По словам двух высокопоставленных дипломатов, международные атомные наблюдатели в Иране на прошлой неделе обнаружили уран, обогащенный до уровней чуть ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия, что подчеркивает риск того, что безудержная атомная деятельность страны может спровоцировать новый кризис.

Как пишет пишет Bloomberg, международное агентство по атомной энергии пытается выяснить, как Иран накопил уран, обогащенный до 84% чистоты - это самый высокий уровень, обнаруженный инспекторами в стране на сегодняшний день, и концентрация всего на 6% ниже необходимой для оружия.

Инспекторам необходимо определить, производил ли Иран материал преднамеренно, или его концентрация была непреднамеренным накоплением в сети труб, соединяющих сотни быстро вращающихся центрифуг, используемых для разделения изотопов. Уже второй раз в этом месяце обнаруживают подозрительную деятельность, связанную с обогащением.

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Высокопоставленный иранский ядерный чиновник отрицал, что Иран "до сих пор" обогащал уран выше 60% чистоты, и отклонил эту разработку как клевету и искажение фактов".

МАГАТЭ заявило, что обсуждает с Ираном результаты недавней деятельности агентства по проверке и при необходимости проинформирует свой совет директоров.

МАГАТЭ готовит свой ежеквартальный отчет о гарантиях Ирана в преддверии заседания Совета управляющих 6 марта в Вене, на котором ядерная работа страны Персидского залива будет занимать видное место в повестке дня.

По словам одного дипломата, Иран не представил необходимых форм, в которых заявляет о своем намерении повысить уровень обогащения урана на двух объектах вблизи городов Натанз и Фордо.

По словам другого дипломата, даже если обнаруженный материал был накоплен по ошибке из-за технических трудностей при эксплуатации каскадов центрифуг - что случалось и раньше - это подчеркивает опасность решения Ирана производить высокообогащенный уран.

МАГАТЭ неоднократно заявляло, что уровни даже всего 60% технически неотличимы от уровня, необходимого для ядерного оружия. В большинстве ядерных энергетических реакторов используется материал, обогащенный до 5% чистоты.

Иран и обогащение урана - детали

1 января 2021 года генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уведомил совет управляющих агентства и Совет Безопасности ООН о намерении Ирана начать обогащение урана до 20%.

4 января официальный представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что Тегеран запустил в Фордо процесс обогащения урана до уровня 20%.

12 октября 2022 года в Натанзе началось обогащение урана на третьем каскаде центрифуг IR-6.

Согласно отчету, Иран уведомил МАГАТЭ о том, что намерен дополнительно смонтировать в Натанзе три каскада центрифуг IR-2m в дополнение к 12 каскадам, установка которых уже была запланирована. В МАГАТЭ проинформировали, что на объекте были установлены каскад центрифуг IR-4 и шесть каскадов центрифуг IR-2m, однако тогда они еще не использовались для обогащения урана.

17 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию США и "евротройки", в которой содержится призыв к выполнению обязательств в рамках соглашения о гарантиях по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

МАГАТЭ потребовало от Ирана в срочном порядке объяснить происхождение ядерного материала, обнаруженного на незадекларированных объектах в стране, предоставить документацию и доступ к этим объектам. Из 35 стран, представленных в совете регулятора, 26 высказались за принятие резолюции, пять воздержались, Россия и Китай проголосовали против.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Иран приступил к обогащению урана до 60% на иранском ядерном объекте в Фордо.