С воскресенья, 1 января, Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа.
"Сегодня Великобритания полностью прекратила импорт российского сжиженного природного газа. Мы перекрываем Путину путь к финансированию его незаконной войны и поддерживаем страны по всему миру на пути к уменьшению их собственной зависимости", - сообщило Министерство иностранных дел Британии на своей странице в Twitter.
Отказ Великобритании от российских энергоносителей
В связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину Великобритания, как и многие другие страны, сократила потребление российских энергоносителей.
Еще в 2021 году российский газ составлял около 4-5% британского импорта, а российская нефть - 11%.
Великобритания взяла на себя обязательство до конца 2022 года полностью отказаться от импорта российской нефти и прекратить закупать российский газ.
В октябре Великобритания объявила, что с 1 января 2023 года полностью прекратит импорт российского сжиженного природного газа.