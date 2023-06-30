Эксперт говорит, что Лукашенко как очень опытный диктатор вряд ли позволит создать у себя на территории бесконтрольное войско из нескольких тысяч наемников.

Военный эксперт Михаил Самусь предполагает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может использовать наемников ЧВК "Вагнер" для своих проектов в Африке. Однако для Украины они не будут представлять угрозы.

"Я сомневаюсь, что Лукашенко как очень опытный диктатор позволит создать у себя на территории бесконтрольное войско из нескольких тысяч головорезов, ведь это будет угрожать его безопасности, стабильности режима. Думаю, он может использовать несколько сотен вагнеровцев, чтобы реализовывать свои проекты в Африке. Так и Пригожин будет занят делом, и его безопасность будет гарантирована, и для Лукашенко это ничем не будет угрожать. Наоборот будет приносить профит его проектам в Африке", – заявил он в эфире "Эспрессо".

В то же время Самусь считает, что "вагнеровцы" в Беларуси не будут представлять угрозы для Украины. По его словам, на севере нашей страны качественно развита инфраструктура, кроме того Украина тренирует личный состав.

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"Думаю, украинское войско готово к любому развитию событий на этом направлении, а "вагнеровцам" не дадут создать лагеря. Это будет угрожать Лукашенко при определенных условиях", – резюмировал военный эксперт.

"Вагнеровцы" в Беларуси: что говорят эксперты

Директор программы Российские и белорусские студии Совета внешней политики "Украинская призма" Ярослав Черногор предполагает, что часть наемников Пригожина на территории Беларуси может быть задействована для тренировки беларусских военных в качестве инструкторов. Кроме того, Беларусь может просто стать транзитной зоной во время переброски ЧВК "Вагнер" в Африку. В то же время эксперт замечает, что о планах "вагнеровцев" доподлинно не известно.

В свою очередь военный аналитик Шон Белл прогнозирует, что Путин отправит в Беларусь меньшие группы "вагнеровцев" и будет следить, чтобы они не объединились. Так российский диктатор может планировать уменьшить вероятность повторения мятежа и попытки государственного переворота.

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