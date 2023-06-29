Путин не хочет превращать Пригожина в мученика, полагает эксперт.

Российский диктатор Владимир Путин, скорее всего, отправит в Беларусь меньшие группы частной военной компании "Вагнер", которой руководит его так называемый "повар" Евгений Пригожин, и проследит, чтобы они не объединились, чтобы уменьшить вероятность повторения очевидной попытки государственного переворота.

Псевдопрезидент Беларуси Александр Лукашенко "предложил убежище опасному животному и хочет убедиться, что не доживет до того, чтобы пожалеть об этом решении", рассказал военный аналитик Шон Белл Sky News.

По его словам, большинство ожидают, что псевдолидер беларусов в ближайшие дни будет действовать осторожно.

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"Явный гнев г-на Путина на безрассудство своего протеже и ущерб, нанесенный авторитету… президента, нелегко простить или забыть - он не хочет превращать Пригожина в мученика, поэтому предложение помощи со стороны президента Лукашенко, вероятно, было своевременным. Тем не менее, он, скорее всего, направит меньшие группы наемников и проследит, чтобы они не объединились…", - полагает эксперт.

Евгений Пригожин с "вагнеровцами" устроил мятеж в РФ - что сообщалось

Напомним, 23 июня члены ЧВК "Вагнер" обвинили российских кадровых военных в ударе по их тыловому лагерю и решили якобы наказать военное руководство России. Уже 24 числа наемники захватили Ростов-на-Дону и Воронеж и начали двигаться в сторону Москву. "Вагнеровцы" ликвидировали несколько российских вертолетов и военный самолет, известно об уничтожении 10 российских офицеров.

Мятеж "Вагнера" стремительно начался и так же быстро завершился - Пригожин приказал наемникам перестать двигаться в сторону Москвы после того, как с ведома Владимира Путина поговорил с Лукашенком. "Вагнеровцам" дали гарантии безопасности и разрешили отправиться в Беларусь.

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко полагает, что Евгений Пригожин решил бежать в Беларусь, поскольку ему нужно добраться в Центральную Африканскую Республику, и там он хоче "пересидеть" Путина.

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