Эксперт отмечает, что пока нет четкой информации о количестве и вообще факте пересечения границы "вагнеровцами".

Директор программы российские и белорусские студии Совета внешней политики "Украинская призма" Ярослав Черногор озвучил варианты, для чего Беларуси частная военная компания "Вагнер".

Как передает корреспондент УНИАН, во время дискуссионной панели "Мятеж Пригожина и его влияние на политическую ситуацию в России и ход российско-украинской войны" эксперт отметил, что доподлинно об их планах ничего не известно.

"Действительных планов ни "вагнеровцев", ни российского руководства, ни Лукашенко мы доподлинно не знаем. Это все версии и наши логические конструкции. То, что мы можем предположить, основываясь на выступлениях того же Лукашенко... то, что он сказал, что часть "вагнеровцев", возможно, будет привлечена в качестве инструкторов к тренировке белорусских военных – это возможно", - сказал он.

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В то же время, отметил эксперт, здесь речь идет не о сотнях и не о тысячах боевиков "Вагнера".

"На самом деле, четкой информации о количестве и вообще о факте пересечения границы "вагнеровцами" на сегодня нет. Есть информация, что два борта, которые принадлежат Пригожину, прилетали в Беларусь. Но что они привезли, кого они привезли - это пока не известно", - отметил Черногор.

По его мнению, Беларусь может быть использована как транзитная зона для переброски боевиков, например в Африку.

"Возможно, какие-то несколько человек действительно останутся на территории Беларуси. Другой какой-то вариант, очень фантастический, если они построят лагерь где-то поблизости с границей России и Беларуси... Будет сохраняться такая точка напряженности между Белоруссией и Россией", - сказал эксперт.

Он добавил, что такая напряженность была бы выгодна Украине, но это малореально.

"Вагнер" и Беларусь

Как сообщал УНИАН, 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин пожаловался на удар по позициям его наемников: якобы российские войска пытались уничтожить "вагнеровцев". В связи с этим он объявил "Марш справедливости" на Москву, чтобы остановить министра обороны России Сергея Шойгу.

Наемники взяли под контроль Ростов-на-Дону, после чего выдвинулись на столицу России. В 200 километрах от Москвы Пригожин внезапно развернул колонну после переговоров с Лукашенко.

27 июня Лукашенко заявил, что Пригожин уже в Беларуси. Кроме того, различные ресурсы писали о том, что в Могилевской области Беларуси строят лагеря для "вагнеровцев". Сам Лукашенко утверждает, что они должны обучать белорусских военных.

В то же время представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов считает, что Лукашенко "от всей души потешается" от ситуации, которая сложилась в России после мятежа Пригожина. Он пытается использовать ее с максимальной пользой для себя и своего режима.

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