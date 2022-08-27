Эта должность вводится на фоне обострения конкуренции с Россией и Китаем за влияние в регионе.

Госдепартамент США вводит должность в ранге посла с целью более плотного взаимодействия с арктическими странами на фоне обострения конкуренции с Россией и Китаем за влияние в регионе.

Новая должность будет звучать так - посланник по особым поручениям в Арктике. Она стала необходима для активизации американской дипломатии в этом регионе, поскольку Россия и Китай расширяют свое присутствие в водах, открывшихся от льда в результате климатических изменений на планете, сообщает Голос Америки.

В ближайшее время госсекретарь США Энтони Блинкен назовет имя того, кто будет назначен ответственным за взаимодействие с другими арктическими странами, группами коренных народов и другими заинтересованными сторонами. Об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства США Ведант Пател.

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"Арктический регион, который является мирным, стабильным, процветающим и подходящим для сотрудничества, имеет решающее стратегическое значение для Соединенных Штатов и является приоритетным для госсекретаря Блинкена", - заявил Пател.

Результаты глобального потепления распространяются по Арктике намного масштабнее, чем в других частях планеты, что повышает вероятность того, что когда-то непроходимые водные пути откроются, освободившись от льдов, как для коммерческих, так и для военных судов.

Россия уже наращивает свое присутствие вблизи Северного полюса, используя как подводные лодки, так и боевые самолеты, в то время, как Китай строит в Арктике исследовательские станции, в чем многие эксперты видят "прелюдию" к более масштабному присутствию КНР в регионе.

Объявление о введении новой должности особого уполномоченного США произошло в тот момент, когда в Гренландии начались переговоры по арктическим вопросам. Должность посла по особым поручениям придет на смену позиции координатора США по Арктике, которую занимал карьерный дипломат Джим ДеХарт.

Кроме этого, генсек НАТО Йенс Столтенберг впервые посетил арктический регион Канады. Там он заявил, что возможные действия России в Арктике являются стратегическим вызовом для НАТО.

"Значение Крайнего Севера возрастает для НАТО и Канады, поскольку мы наблюдаем значительное наращивание российской военной мощи", – сказал Столтенберг.

По его словам, РФ вновь открыла сотни военных объектов советской эпохи в Арктике, используя этот регион для испытаний новых систем вооружений. Он также предупредил, что Россия и Китай формируют стратегическое арктическое партнерство, которое бросает вызов ценностям и интересам НАТО.

И премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Столтенберг согласились с тем, что изменение климата делает Арктику более доступной для экономической и военной деятельности, что усиливает проблемы безопасности.

Как сообщал УНИАН, 6 июля стало известно, что масштабный проект России по добыче нефти в Арктике остановлен из-за санкций западных партнеров Украины. Инвесторы оценивали его совокупную стоимость в 70 млрд евро.

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