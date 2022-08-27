Недавние трехсторонние переговоры в формате Сербия, Косово и ЕС закончились успешно.

Нарратив, что Косово — это часть Сербии должен остаться в прошлом. Нужно говорить об этих государствах, как о составляющих европейского региона. В будущем Западные Балканы станут генератором роста всей Европы.

Такие заявления сделал специальный представитель США на Западных Балканах Габриэль Эскобар в интервью телеканалу N1. Он побеседовал с журналистами после встречи президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Косово Альбина Курти и спецпредставителя ЕС по политике Западных Балкан Мирослава Лайчака в Белграде.

"Я думаю, что мы должны забыть нарратив о том, что Косово — это Сербия, и перейти к тому, что Косово и Сербия — это действительно Европа. Соответственно, у вас общее будущее", — заявил Эскобар.

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По словам специального представителя США, встреча была профессиональной и спокойной. Его вдохновил "уровень открытости", который продемонстрировали политики. Эскобар считает, что в обозримом будущем отношения между Сербией и Косово наладятся.

На встрече Приштину убеждали принимать конструктивные решения. Спецпредставитель США считает, что никто не должен страдать из-за номерных знаков машин. Обе стороны должны ориентироваться на европейский подход.

"Этот век является временем возможностей для региона. Косово и Сербия обязательно будут связаны. Западные Балканы станут генератором роста для всего европейского континента", — добавил Эскобар.

Напомним, 31 июля на севере Косово начались вооруженные столкновения из-за изменений правил проезда в Косово.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, мол, армия Косово якобы собирается напасть на сербов на севере страны. Позже он выступил с обращением и сказал, что Сербия "будет искать мира".

После этого последовало заявление контингента KFOR о готовности вмешаться в назревающий конфликт, если стабильность северных регионов Косово окажется под угрозой.

Ранее на этой неделе Вучич пообещал спасти сербов, которые проживают в Косово собственными силами. Президент обвинил НАТО, что военные не хотят этого сделать.

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