США и Дания разделяют беспокойство по наращиванию российского военного присутствия в Арктике.
Читайте такжеИзраиль заявляет об обстреле почти тремя тысячами ракет из Газы (видео)Об этом говорится в заявлении Госдепартамента по случаю визита госсекретаря Энтони Блинкена в Данию, передает Европейская правда.
Также Соединенные Штаты приветствовали решение Дании инвестировать 245 миллионов долларов в оборону Северной Атлантики и Арктики.
"Соединенные Штаты и Королевство Дания разделяют беспокойство об увеличении российского военного присутствия в Арктике. Мы согласны с важностью защиты чувствительной критической инфраструктуры в регионе ", - заявили в Госдепе.
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