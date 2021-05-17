Они приветствовали решение Дании инвестировать 245 миллионов долларов в оборону Северной Атлантики и Арктики.

США и Дания разделяют беспокойство по наращиванию российского военного присутствия в Арктике.

Читайте такжеИзраиль заявляет об обстреле почти тремя тысячами ракет из Газы (видео)Об этом говорится в заявлении Госдепартамента по случаю визита госсекретаря Энтони Блинкена в Данию, передает Европейская правда.

Также Соединенные Штаты приветствовали решение Дании инвестировать 245 миллионов долларов в оборону Северной Атлантики и Арктики.

"Соединенные Штаты и Королевство Дания разделяют беспокойство об увеличении российского военного присутствия в Арктике. Мы согласны с важностью защиты чувствительной критической инфраструктуры в регионе ", - заявили в Госдепе.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская