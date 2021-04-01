Пентагон насторожен из-за активизации России в Восточной Европе и Арктике.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

Как пишет издание Politico, обострение на Донбассе ознаменовало окончание режима прекращения огня, о котором договорились летом 2020 года, а Россия начала наращивать военные силы вдоль границы с Украиной.

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Представитель командования ВС США в Европе капитан Венди Снайдер отказалась обсуждать уровни готовности, сославшись на требования оперативной безопасности, но отметила, что "мы очень внимательно следим за ситуацией".

Как отмечает издание, Пентагон насторожен из-за активизации России в Восточной Европе и Арктике, что представляет собой новый вызов для молодой администрации Байдена.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по крымскому мосту.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

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Автор: Александр Топчий