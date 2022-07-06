Министр отметил, что на Венгрию приходится очень маленькая часть российских поставок в Европу.

Венгрия в ближайшие несколько лет не сможет найти замену российским нефти и газу.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью CNN.

"Вопрос в том, можем ли мы заменить российские газ и нефть для работы в стране. Сейчас наш ответ - нет. Не потому, что мы не хотим, а потому, что это физически невозможно", - сказал Сийярто.

По его словам, именно поэтому Венгрия попросила исключить страну из нефтяного эмбарго ЕС.

"На нас приходится очень маленькая часть российских поставок в Европу. Энергетические поставки - это физический вопрос, не философский. Почему мы просили исключения из нефтяного эмбарго? Потому что если его не будет, страна физически не сможет получать достаточного количества нефти", - пояснил министр.

Напомним, Венгрия добилась того, что эмбарго не коснется поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Как сообщал УНИАН, 20 июня глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия может перевозить зерно из Украины через свою территорию на фоне блокады традиционного маршрута через черноморские порты.

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