Дерек Хоган отметил, что Киев будет получать финансовую помощь в течение четырех-пятимесяцев.

США готовы помогать Украине не только вооружением, но и финансово. В Вашингтоне анонсировали ежемесячную помощь Киеву в размере 1,5 миллиарда долларов.

Об этом заявил заместитель помощника министра иностранных дел США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган в Wilson Center.

Он напомнил, что Белый дом уже выделил на поддержку Украины миллиард долларов.

"Мы уже выделили на эти цели миллиард долларов через различные механизмы и намерены направлять еще по 1,5 млрд долларов ежемесячно в течение четырех-пяти месяцев", - заявил дипломат.

По его словам, транши предназначаются для поддержки работы украинского правительства.

Как ранее сообщал УНИАН, президент США Джо Байден 9 мая подписал закон о ленд-лизе, а 21 мая закон о выделении 40 миллиардов долларов помощи для Украины и анонсировал новую партию вооружения для Вооруженных сил Украины.

Позже посол США в Украине Бриджет Бринк заявила, что Вашингтон предоставили Киеву прямую помощь в размере 1 миллиарда долларов на поддержку экономики. По ее словам, еще 7,5 миллиарда долларов целевой помощи Украине передадут.

Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин заверил, что Белый дом и союзники готовы удовлетворить все потребности украинской армии в вооружении противостояния российскому вторжению.

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