Она отметила, что миллиард долларов уже поступил Украине, на очереди - еще $7,5 млрд.

США предоставили Украине прямую помощь в размере миллиарда долларов на поддержку экономики.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджет Бринк.

"Как я сказала экономическому руководству Украины, поддержка Украины означает укрепление ее экономики. Прямая поддержка в размере $1 млрд уже здесь, чтобы помочь Украине и ее народу двигались вперед, и еще $7,5 млрд ожидается", – отметила посол.

Бринк отметила, что США убедятся, что их помощь поступила тем, кто в ней нуждается.

"Решительный народ Украины уже работает над восстановлением. Я видела эту решимость в их глазах и слышала ее в их голосах. Мы убедимся в том, чтобы наша помощь добралась до тех, кто в ней нуждается, и поддерживает суверенную, независимую, демократическую и процветающую Украину", – добавила она.

Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден 9 мая подписал закон о ленд-лизе, а 21 мая закон о выделении $40 млрд помощи для Украины и анонсировал новую партию вооружения для ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: