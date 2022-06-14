По его словам, целью Соединенных Штатов и союзников остается победа Украины в войне и ослабление России.

Соединенные Штаты и их союзники готовы удовлетворить все потребности Украины в вооружении противостояния российскому вторжению.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время своего визита в Таиланд, информирует пресс-служба Пентагона.

Журналист спросил Остина, остается ли до сих пор целью США и союзников победа Украины в войне и ослабление России. Кроме того, он упомянул заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка о потребности Украины в вооружении - в частности, тот говорил про 1000 гаубиц и 300 РСЗО.

"США готовы предоставить все и помочь Украине достичь успеха... У нас также есть партнеры со всего мира, которые готовы реально помочь Украине. Вы знаете, что мы предоставили значительное количество гаубиц и большое количество боеприпасов наряду со многими другими вещами. Другие страны также их предоставили", - ответил глава Пентагона.

Остин подчеркнул, что США и партнеры продолжат прилагать усилия, чтобы в кратчайшие сроки доставить в Украину как можно больше поддержки и помочь ВСУ достичь успеха.

Он напомнил, что на этой неделе США в третий раз созывают Контактную группу по вопросам обороны Украины Рамштайн-3. Встреча состоится в Брюсселе.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Алексей Резников не доволен потерей интереса со стороны западных стран и СМИ к нуждам украинской армии и определенным чувствам облегчения, несмотря на ожесточенные бои в Украине.

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