У российских захватчиков десятикратное преимущество в артиллерии.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный призвал Соединенные Штаты Америки предоставить Украине больше артиллерийских систем калибра 155 мм.

Об этом он сообщил в Facebook по итогам разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Залужный проинформировал генерала Милли о текущей оперативной обстановке, в частности, о том, что противник сконцентрировал главные усилия на севере Луганской области.

"Он массово применяет артиллерию и, к сожалению, имеет десятикратное огневое преимущество. Но, несмотря ни на что, мы продолжаем удерживать позиции. Каждый метр украинской земли там полит кровью, но не только нашей, но и оккупанта", - подчеркнул Залужный.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ сообщил, что сложной является ситуация, в частности, в городе Северодонецк.

"Туда врагом было переброшено до 7 батальонно-тактических групп. Несмотря на плотный огонь, нам удалось остановить противника", - подчеркнул Залужный.

Как отметил главнокомандующий ВСУ, терпя неудачи на Луганском направлении российские оккупационные войска возобновили обстрелы жилых кварталов Харькова, что требует от украинских сил адекватных действий.

По его словам, вооруженные силы РФ продолжают обстреливать артиллерией и минометами подразделения украинских сил обороны в Черниговской и Сумской областях. Украинские силы ведут ответный огонь.

"На отдельных направлениях мы перешли к контрнаступательным действиям. ... По состоянию на сегодня ширина фронта 2450 км, из которых на 1105 км ведутся активные боевые действия. Я в очередной раз повторил генералу Милли свою просьбу - в кратчайшие сроки помочь нам получить больше артиллерийских систем калибра 155 мм", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Также Залужный поделился с Милли стратегическими целями Генерального штаба ВСУ.

"Понимание стратегии нашей вооруженной борьбы и проведения операций поможет обеспечить прозрачность взаимоотношений с партнерами, четкие и понятные количественные и временные рамки международной технической помощи, о которой мы просим. ... Мы обменялись мнениями о ходе передачи и применения уже предоставленного вооружения, провели аналогии с ленд-лизу времен Второй мировой войны и обсудили сценарии дальнейшего развития ситуации", - отметил он.

Отдельно Залужный сообщил, что считает Милли "своим наставником", о чем ему сообщил и поблагодарил за это.

Как сообщал УНИАН, Украина получает 155-мм гаубицы M777 от США, Канады и Австралии.

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