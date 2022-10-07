В Кремле боятся, что оптимистичные сводки Минобороны РФ усиливают недоверие общества.

Российские власти разрешили государственным СМИ иногда говорить правду о неудачах оккупационных войск в Украине.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В Кремле опасаются, что оптимистичные сводки Минобороны РФ усиливают недоверие населения к власти и вместе с пропагандой вызывают волну публичной критики военных. Несколько недель назад СМИ получили разрешение на "сдержанную критику" и "поиск виновных в неудачах". Это уже можно проследить в заявлениях известных пропагандистов.

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Российские власти надеются, что появление "малого шума" укрепит общественную поддержку войны. В частности, госСМИ должны создать картинку или видимость того, что ошибки учитываются и исправляются, как, например, с мобилизацией непригодных к службе.

Отмечается, что это решение было согласовано с президентом РФ Владимиром Путиным. По данным источников, с начала лета он провел как минимум две закрытые встречи с небольшой группой российских военных корреспондентов. Одна из них состоялась незадолго до принятого решения о мобилизации 300 тысяч человек.

Добавляется, что на последней встрече корреспонденты рассказали Путину о том, что всего за несколько недель украинские силы отбили большие участки территории, на оккупацию которых российские войска потратили месяцы. Некоторые из собеседников президента ушли с той встречи с вопросом, имеет ли Путин вообще представление о реальной ситуации на фронте.

Российская пропаганда

Россия потратила бешеную сумму средств на лоббирование своих интересов в мире. Издание CNN со ссылкой на доклад американской разведки узнали, что с 2014-го года на иностранных политиков и партии в более чем 3 десятках стран ушло около $300 миллионов. Деньги тратились для подрыва демократий во всех этих странах.

В Германии опасаются, что российская пропаганда будет "вбивать клин" в их общество. В частности ожидается, что РФ запустит ряд фейков о дефиците газа и продовольствия в Германии.

В конце сентября президент Владимир Зеленский заявил, что российская пропаганда теряет влияние даже там в мире, где Украине еще только предстоит обеспечить прочные информационные позиции.

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