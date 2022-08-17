Ожидается, что российская пропаганда будет пытаться дестабилизировать настроения в немецком обществе.

В Германии переживают, что российская пропаганда будет "вбивать клин" в их общество. В частности ожидается, что РФ запустит ряд фейков о дефиците газа и продовольствия в Германии.

Об этом сообщает Spiegel.

"Россия использует проблемы, связанные с энергоснабжением Европы, в частности, как гибридный рычаг", - убеждены в Федеральной службе защиты конституции Германии.

Ожидается, что российская пропаганда будет пытаться дестабилизировать настроения в немецком обществе.

"Российская пропаганда, скорее всего, усилится в экстремистской среде и подпитает нарративы заговора с целью вбить клин в наше общество", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве выразили опасения, что Россия активизирует шпионаж и военную разведку.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что продолжит общаться с путиным.

Вас также могут заинтересовать новости: