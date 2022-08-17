В Германии переживают, что российская пропаганда будет "вбивать клин" в их общество. В частности ожидается, что РФ запустит ряд фейков о дефиците газа и продовольствия в Германии.
Об этом сообщает Spiegel.
"Россия использует проблемы, связанные с энергоснабжением Европы, в частности, как гибридный рычаг", - убеждены в Федеральной службе защиты конституции Германии.
Ожидается, что российская пропаганда будет пытаться дестабилизировать настроения в немецком обществе.
"Российская пропаганда, скорее всего, усилится в экстремистской среде и подпитает нарративы заговора с целью вбить клин в наше общество", – говорится в сообщении.
Также в ведомстве выразили опасения, что Россия активизирует шпионаж и военную разведку.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что продолжит общаться с путиным.