Глава государства отметил, что для Украины эта неделя была результативной.

Российская пропаганда теряет влияние даже там в мире, где Украине еще только предстоит обеспечить прочные информационные позиции.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении в конце 212-го дня войны.

"Благодаря порядочности Украины и конструктивному желанию нашего государства помогать другим имеем незаурядный результат: российская пропаганда теряет влияние даже там в мире, где нам еще только предстоит обеспечить прочные информационные позиции, в частности в странах Глобального Юга. Это Латинская Америка, Африка, Южная Азия", - сказал президент.

Видео дня

Он напомнил, что завершаются мероприятия в Нью-Йорке в рамках участия нашего государства в очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Украина предложила на Генассамблее формулу мира, свой путь к стабилизации международных отношений.

"И это было точно услышано миром. Реакция на мое выступление на Генассамблее – вполне положительная. Разные страны одинаково хотели услышать конкретику. Конкретику о том, как можно восстановить мир, как завершить эту войну. Украина представила свое видение. Четкое, логичное, справедливое и реалистичное", - сказал Зеленский.

При этом, по его словам, Россией были представлены нелепые оправдания и жалобы.

"Постоянная лживая пропаганда, от которой мир давно устал, но российские представители до сих пор ее повторяют. Очевидный контраст с нами. Я благодарен всем лидерам государств, всем политикам, общественным деятелям, культурным и деловым лидерам, которые выразили нам свою поддержку на Генассамблее и всех мероприятиях в Америке на этой неделе", - отметил президент.

По словам главы государства, это была результативная для Украины неделя.

"Много разных активностей – с моим участием, с участием первой леди Украины с участием премьер-министра и министра иностранных дел. Украина показала, что не только правда за нами, а и сила за нами, инициатива за нами, уверенность", - добавил Зеленский.

Российская пропаганда в мире: что известно

Россия потратила бешеную сумму средств на лоббирование своих интересов в мире. Издание CNN со ссылкой на доклад американской разведки узнали, что с 2014-го года на иностранных политиков и партии в более чем 3 десятках стран ушло около 300 миллионов долларов. Задачей такого финансирования, утверждают источники издания, было получение поддержки для подрыва демократий во всех этих странах.

В Германии переживают, что российская пропаганда будет "вбивать клин" в их общество. В частности ожидается, что РФ запустит ряд фейков о дефиците газа и продовольствия в Германии.