Он заявил, что неоднократно говорил об этом, но "до отдельных руководителей не доходит".

Председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что Минобороны России должно перестать врать о войне в Украине и приводить ложные данные.

По его словам, это может вызвать потерю доверия народа, пишет российский РБК.

"Надо перестать врать. Мы неоднократно об этом говорили... Но как-то не доходит до отдельных руководителей", - возмутился российский чиновник.

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Картаполов отметил, что сводки Минобороны не меняются и фактически не содержат правды о ситуации на фронте в Украине.

"Уничтожили десятки снарядов, поразили 50 объектов, уничтожили сотни "нацистов"... И все. Ну, а народ знает... У нас народ не глупый. Он видит, что его не воспринимают, он видит, что ему не хотят говорить не всю правду, а даже ее часть. Это может привести к потере кредита доверия", – предупредил генерал.

Как известно, до избрания депутатом Картаполов был заместителем Сергея Шойгу в Министерстве обороны.

Война в Украине

10 сентября один из российских "экспертов" заявил, что для Российской Федерации не существует понятия "неприемлемые потери", когда это касается войны.

30 сентября военный эксперт Олег Жданов предположил, что президент РФ Путин готов "проглотить" огромные потери своих войск в Украине. Кровавый диктатор готов "проглотить" смерть даже 300 и 500 тысяч военных.

Согласно последним данным, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины наши защитники "отминусовали" уже 61 тысячу оккупантов. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 200 рашистов.

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